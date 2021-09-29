Подружка, а по слухам и жена, сына Наташи Королевой Архипа Глушко, ранее работавшая стриптизершей, поделилась с подписчиками новостью: она осваивает новую, более приличную профессию. Об этом девушка сама рассказала в сториз Instagram 28 сентября

Добронравов поспорил с Железняк о сроках выхода «Сватов-7» © Открытые источники Мелиссу Фокс, поделилась с подписчиками, что пробует свои силы в качестве визажиста.

«Сегодня я стала участницей конкурса красоты в качестве визажиста. Пожелайте мне удачи», — написала девушка.

Фокс не раз становилась темой для разговоров, в том числе в звездных кругах. Одни коллеги певицы и ее мужа стриптизера Сергея Глушко (Тарзана) шутили, что девушка «пошла по стопам будущего свекра», другие утверждали, что Королева осуждает эротические танцы подружки сына, третьи говорили, что все это неважно, так как «мальчик скоро наиграется».

В какой-то момент в сети появился снимок, на котором пользователи заметили обручальные кольца у молодой пары, в то же время Фокс начала называть Глушко-младшего в сети мужем, однако официального заявления о браке пара не делала.

В одном из последних интервью уроженка Киева Королева заявила, что комментировать откровенные подробности из жизни наследника не будет, уточнив, что «не мешает сыну делать свои ошибки».