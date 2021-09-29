Певица Алла Пугачева поддержала актрису Юлию Пересильд перед полетом в космос, где она примет участие в съемках фильма «Вызов». Соответствующий видеоролик разместила сама Пересильд в Instagram 28 сентября

«Дорогая Юлечка, ты так долго готовилась к этому событию! А если долго мучиться, у тебя обязательно все получится!» — сказала Пугачева, заодно попросив актрису послать Земле осенний поцелуй из глубин космоса.