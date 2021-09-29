«Дорогая Юлечка, ты так долго готовилась к этому событию! А если долго мучиться, у тебя обязательно все получится!» — сказала Пугачева, заодно попросив актрису послать Земле осенний поцелуй из глубин космоса.
Фильм «Вызов» — совместный проект «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White. Съемки запланированы на 5 октября, проходить они будут на Международной космической станции. Актеры и режиссер Клим Шипенко начали предполетные тренировки еще в мае этого года, ожидается, что на рабочем месте вдали от Земли они проведут 14 дней.