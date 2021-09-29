Херсонская областная прокуратура подала в суд на гражданку Украины, которая распахала исторический курган и засеяла его подсолнечником. Об этом сообщили 28 сентября на сайте ведомства

На Украине процветает «черная археология»: «патриоты» стремительно лишают страну ее культурного наследия © РИА Новости, Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанк

«Следствием установлено, что обвиняемая, зная о наличии в границах земельного участка, принадлежащего ей на праве частной собственности, объекта культурного наследия — кургана, а также запрет ведения земельных работ в пределах его охранной зоны, культивировала и засеяла памятник археологии подсолнечником», — говорится в сообщении.

Женщине вменяется нарушение ч. 2 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины. По статье ей грозит ограничение свободы на срок от двух до четырех лет или лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее в Киевской области тракторист вспахал и засеял территорию исторического кургана. На него также завели уголовное дело.

При этом на Украине процветает деятельность «черных археологов», часто при попустительстве полиции. В 2020 году в Николаевской области «черные копатели», связанные с майдановскими «активистами», безнаказанно разграбили уникальный скифский курган, которому более 2,5 тыс. лет.