Несколько стран Европейского cоюза негативно оценили работу либерализованного визового режима с некоторыми странами, включая Украину. Оценки стран содержатся в документе, на который 29 сентября ссылается Радио Свобода*

Отмечается, что различные оценки вынесли Австрия, Бельгия, Чехия, Германия, Италия и Словакия. Они касались четвертого отчета Евросоюза о ходе ослабленного визового режима с этими странами, который был обнародован в августе 2021 года.

«Украина остается поводом для беспокойства… Речь идет о показателях, связанных с правосудием и безопасностью, поскольку кажется, что даже за несколько лет после отмены визового режима проблемы в этой сфере сохраняются. Действительно, даже если национальное законодательство было официально принято, оно, похоже, не применяется полностью. Принимая во внимание постоянное отсутствие соблюдения дорожной карты в этом направлении, мы могли бы задуматься над вариантами, которые следует рассмотреть, если мы не хотим запустить механизм приостановления безвизового режима для Украины», — говорится в оценке бельгийской стороны.

Австрия не упоминает в своих выводах Украину, но называет механизм остановки визового режима «однозначно эффективным инструментом». Также страна призвала к дальнейшей оценке визовой рабочей группы ситуаций, когда страны, которые имеют определенные визовые режимы, внедряют рекомендации Евросоюза.

Чехия указывает на «высокое количество заявок на предоставление убежища» от нелегальных мигрантов с Украины. При этом украинцы стали первыми по количеству заявок на предоставление убежища в 2020 году из числа стран, не имеющих визового режима с Чехией. В 2020 году этот показатель вырос до 3242 по сравнению с 1504 в предыдущем году.

Ранее пятый президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко вспомнил о получении Украиной безвизового режима с ЕC и назвал его символом возвращения к объединенной европейской семье.

17 мая в Страсбурге в ходе рабочего визита Порошенко в Европарламент был подписан документ о введении безвизового режима для въезда граждан Украины в Европу. Документ вступил в силу в начале июня 2017 года.

*СМИ, выполняющее функции иноагента