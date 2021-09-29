«Есть международная правовая договорная база. Она на сегодня имеет юридическую силу. Мы констатируем, что Польша, страны Балтии, Украина фактически игнорируют взятые на себя международные обязательства практически по всем преступлениям, в том числе связанным с коррупцией», — заявил Швед.
По словам генпрокурора, в Белоруссии изучают сложившуюся ситуацию.
Швед также подчеркнул, что белорусская сторона на условиях взаимности также приостановила работу по ряду материалов, которые поступили из упомянутых стран. Он заверил, что в стране организуют консультации, чтобы внести ясность, нужны ли вообще подобного рода договоры с этими странами.