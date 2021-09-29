Польша, страны Балтии и Украина фактически игнорируют взятые на себя международные обязательства. Об этом заявил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед, передает 29 сентября БЕЛТА

«Есть международная правовая договорная база. Она на сегодня имеет юридическую силу. Мы констатируем, что Польша, страны Балтии, Украина фактически игнорируют взятые на себя международные обязательства практически по всем преступлениям, в том числе связанным с коррупцией», — заявил Швед.

Глава МИД Белоруссии нашел виновных в белорусских протестах © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Швед также подчеркнул, что белорусская сторона на условиях взаимности также приостановила работу по ряду материалов, которые поступили из упомянутых стран. Он заверил, что в стране организуют консультации, чтобы внести ясность, нужны ли вообще подобного рода договоры с этими странами.