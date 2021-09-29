Кабинет министров Украины уволил с должности председателя Государственной миграционной службы страны Максима Соколюка. Соответствующее решение 29 сентября было принято на заседании правительства, которое транслировали украинские телеканалы

В Черкасской области разгорелся скандал из-за отказа местных властей переименовать улицу Терешковой © РИА Новости, Василий Малышев / Перейти в фотобанк Соколюка. Следственные действия также прошли в кабинетах его заместителей.

Чиновники подозреваются в хищении средств при строительстве нового офиса миграционной службы. При выполнении строительных и ремонтных работ систематически завышалась сметная стоимость.

Прославился Соколюк тем, что в сентябре 2020 года объявил о влюбленности в украинку Анастасию Зинченко, которая отказалась покинуть китайский Ухань в период острой фазы распространения коронавируса без своей собаки. В мае 2020 года Соколюк сделал ей предложение и пара сыграла свадьбу.