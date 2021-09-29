Причина оглашена не была. Ранее СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что 22 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски в служебном кабинете Соколюка. Следственные действия также прошли в кабинетах его заместителей.
Чиновники подозреваются в хищении средств при строительстве нового офиса миграционной службы. При выполнении строительных и ремонтных работ систематически завышалась сметная стоимость.
Прославился Соколюк тем, что в сентябре 2020 года объявил о влюбленности в украинку Анастасию Зинченко, которая отказалась покинуть китайский Ухань в период острой фазы распространения коронавируса без своей собаки. В мае 2020 года Соколюк сделал ей предложение и пара сыграла свадьбу.