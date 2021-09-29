Городской голова города Черкассы Анатолий Бондаренко не подписал решение исполкома о повышении тарифа на тепло, сообщает сайт мэрии города 29 сентября

Исполнительный комитет города Черкассы принял решение об увеличении тарифа на отопление для населения на треть, а для бюджетных учреждений — в три раза. Мэр города отказался подписывать решение, ссылаясь на Кабинет министров Украины.

«Я рассчитываю, что Кабмин вмешается в ситуацию, потому что с нынешней ценой на газ мы похороним наши коммунальные предприятия за этот отопительный сезон. Я приглашен на Конгресс местных и региональных властей, который пройдет в этот четверг под председательством президента Украины. Надеюсь, что при его содействии этот вопрос будет решен. И мы не будем повышать тарифы, оставив их на том же уровне», – сказал Бондаренко.

Безпалько: Украинские СМИ пытаются отвлечь людей от роста тарифов слухами про ЛДНР © РИА Новости, Нина Зотина Вадим Бойченко заявлял, что без дотаций правительства на газ население Украины не выживет. Он также подчеркивал, что местные власти Украины не могут принимать самостоятельных решений.

Бывший вице-премьер Павел Розенко заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский выбрал стратегию пиара на теме отказа повышать тарифы на коммунальные услуги за счет местных властей, чтобы покрыть разницу между утвержденным и рыночным тарифом. В целом, по его словам, Зеленский из-за тарифов на газ «спрячется» от народа за местной властью.