Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что турецкие беспилотники Bayraktar могут быть использованы во внутриукраинских конфликтах, передает Sputnik 29 сентября

Минобороны Украины получило первый беспилотник Bayraktar из Турции © пресс-служба министерства обороны Украины

«Конечно, нам не хотелось бы, чтобы подобные системы вооружений, скажем так, горячими головами использовались для нанесения ударов по гражданам Украины», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что ВСУ направляли Bayraktar для выполнения разведывательного полета в окрестности Донецка.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что беспилотные комплексы Украине нужны для «сдерживания России».