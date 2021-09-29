Пресс-секретарь выразил озабоченность тем, что украинские власти могут использовать новейшие вооружения против собственных граждан.
«Конечно, нам не хотелось бы, чтобы подобные системы вооружений, скажем так, горячими головами использовались для нанесения ударов по гражданам Украины», — заявил Песков.
Ранее сообщалось, что ВСУ направляли Bayraktar для выполнения разведывательного полета в окрестности Донецка.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что беспилотные комплексы Украине нужны для «сдерживания России».