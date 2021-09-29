По данным СМИ, кадровые изменения будут обсуждены на съезде партии «Слуга народа» в Трускавце, где будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее в прессе высказывались предположения о том, что на съезде под названием «Трускавец 2.0» будет также решаться вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, находящегося в конфликте с партией Зеленского.
О возможной отставке Шмыгаля говорили еще в начале 2021 года. Ранее издание Украина.ру писало о том, что на саммите «Крымской платформы» протокольное место премьер-министра Шмыгаля рядом с Зеленским занял руководитель Офиса президента Андрей Ермак.