Алексей Любченко является вероятным кандидатом в премьер-министры Украины. Как сообщает «24 канал» со ссылкой на источники, нынешний министр экономики в скором времени может заменить на этом посту Дениса Шмыгаля

Шмыгаль поддержал введение на Украине двойного гражданства, но не с Россией © Facebook, Денис Шмигаль Владимир Зеленский.

Ранее в прессе высказывались предположения о том, что на съезде под названием «Трускавец 2.0» будет также решаться вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, находящегося в конфликте с партией Зеленского.

О возможной отставке Шмыгаля говорили еще в начале 2021 года. Ранее издание Украина.ру писало о том, что на саммите «Крымской платформы» протокольное место премьер-министра Шмыгаля рядом с Зеленским занял руководитель Офиса президента Андрей Ермак.