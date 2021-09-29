В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу» молдавский «Шериф» сенсационно обыграл «Реал» со счетом 2:1.
В «Шерифе» голами отметились Джасурбек Яхшибоев и Себастьен Тиль. Ответный гол с пенальти забил Карим Бензема.
«Пока мы еще не думаем о выходе в плей-офф, ведь ничего экстраординарного мы пока не сотворили. Мы просто движемся вперед шаг за шагом. Впереди еще четыре важнейших матча. Когда наступит пора заключительной игры, тогда и поговорим о следующей стадии», — заявил Вернидуб.
Игроком матча признан греческий вратарь «Шерифа» Гиоргос Атанасиадис. Он 11 раз спас ворота молдавского клуба.