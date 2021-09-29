Украинский тренер молдавского клуба «Шериф» Юрий Вернидуб заявил, что счастлив после победы команды над мадридским «Реалом», однако о выходе в плей-офф Лиги чемпионов пока думать рано. Его слова приводятся на сайте УЕФА 29 сентября

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу» молдавский «Шериф» сенсационно обыграл «Реал» со счетом 2:1.

Украинский тренер сотворил сенсацию в Лиге чемпионов © sport.ua Джасурбек Яхшибоев и Себастьен Тиль. Ответный гол с пенальти забил Карим Бензема.

«Пока мы еще не думаем о выходе в плей-офф, ведь ничего экстраординарного мы пока не сотворили. Мы просто движемся вперед шаг за шагом. Впереди еще четыре важнейших матча. Когда наступит пора заключительной игры, тогда и поговорим о следующей стадии», — заявил Вернидуб.

Игроком матча признан греческий вратарь «Шерифа» Гиоргос Атанасиадис. Он 11 раз спас ворота молдавского клуба.