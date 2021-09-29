Власти двух городов Черкасской области - Смелы и Чигирина - отказались переименовывать улицы, названные в честь космонавта и избранного депутата Госдумы от «Единой России» Валентины Терешковой, объяснив это отсутствием обращений граждан. Такую новость 29 сентября опубликовал LB.ua

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«В ответе Смелянского городского совета от 16.09.2021 года на обращение главы движения "Декоммунизация. Украина" Вадима Познякова указано, что его обращение не будет принято во внимание, поскольку он не является жителем Смелы», — говорится в публикации.

«Это конечно странно, что Черкасская область так защищает депутата РФ, которая участвовала в аннексии Крыма. Но думаю, дожмем», — оценил ситуацию сам Поздняков.

Днем ранее в Харькове обнародовали решение суда, постановившего, что улице Маршала Георгия Жукова, ранее переименованную в проспект Петра Григоренко, не вернут первоначальное название, как того просил горсовет. Это стало уже третьим решением суда о незаконности переименования харьковского проспекта в честь советского маршала. Каждый раз местные власти снова возвращали улице имя Жукова.

Декоммунизация — одна из основных идей новой украинской политики, в стране решили отказаться от всего советского и российского, речь идет не только о символике, но и о названиях улиц, станций метро и даже городов. Подобных переименований сделано уже несколько тысяч, в основном проспектам и населенным пунктам присваивают имена украинских «героев» из числа бандеровцев и националистов.