«Каждая страна имеет суверенное право определять свой собственный выбор коллективной обороны. Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины», — написал Прайс.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин неоднократно говорил, что допуск Украины в НАТО и размещение военной инфраструктуры Альянса на ее территории для России за гранью «красных линий».
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина «сама разберется, что делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы».
Политолог Михаил Погребинский предположил, что Украина никогда не станет членом НАТО, потому что странам Альянса и так хватает проблем и им не захочется серьезно портить отношения с Россией.