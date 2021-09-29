Представитель Госдепартамента США Нед Прайс 29 сентября в Twitter заявил о поддержке евроатлантических устремлений Украины в ответ на заявление российской стороны о «красных линиях» в вопросе вступления Украины в НАТО

«Каждая страна имеет суверенное право определять свой собственный выбор коллективной обороны. Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины», — написал Прайс.

Почему Западу не нужно вступление Украины в НАТО © пресс-служба президента Украины, скриншот видео "Радіо Свобода" Дмитрий Песков отметил, что Путин неоднократно говорил, что допуск Украины в НАТО и размещение военной инфраструктуры Альянса на ее территории для России за гранью «красных линий».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина «сама разберется, что делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы».

Политолог Михаил Погребинский предположил, что Украина никогда не станет членом НАТО, потому что странам Альянса и так хватает проблем и им не захочется серьезно портить отношения с Россией.