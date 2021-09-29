Врачи Львова сделали операцию, которая имеет все шансы на статус уникальной: медикам удалось провести хирургическое вмешательство, спасшее жизнь пациента с «зеркальным» расположением органов. Об этом сообщили в программе «ТСН.Ранок» 28 сентября

Украинский психолог ответил, насколько вредны песни Моргенштерна для детской психики © Моргенштерн/Инстаграм

Задача львовских медиков усложнилась еще и тем, что у пациента крайне редкое строение тела — органы и сосуды расположены зеркально, например, сердце справа, а печень — слева.

Такое «зеркальное» строение по статистике бывает примерно в одном случае из десяти тысяч, а разрыв брюшной аорты у таких пациентов — еще большая редкость. Последний подобный случай, произошедший в Японии, описан в литературе примерно десятилетней давности.

«Такой случай вообще в истории украинской хирургии и медицины мы видим впервые. Этот случай в мире определен, как второй после японцев, которые в 2008 году такое оперировали у 80-летнего мужчины. Думаю, мы будем это публиковать, и мировая литература об этом узнает», — рассказал сосудистый хирург Львовской областной клинической больницы Андрей Кихтяк.