У мужчины произошел разрыв брюшной аорты, большинство пациентов с таким диагнозом часто умирают, даже не успев получить помощь, так быстро протекает этот недуг.
Задача львовских медиков усложнилась еще и тем, что у пациента крайне редкое строение тела — органы и сосуды расположены зеркально, например, сердце справа, а печень — слева.
Такое «зеркальное» строение по статистике бывает примерно в одном случае из десяти тысяч, а разрыв брюшной аорты у таких пациентов — еще большая редкость. Последний подобный случай, произошедший в Японии, описан в литературе примерно десятилетней давности.
«Такой случай вообще в истории украинской хирургии и медицины мы видим впервые. Этот случай в мире определен, как второй после японцев, которые в 2008 году такое оперировали у 80-летнего мужчины. Думаю, мы будем это публиковать, и мировая литература об этом узнает», — рассказал сосудистый хирург Львовской областной клинической больницы Андрей Кихтяк.