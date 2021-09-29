Звезда «Сватов», российская актриса Олеся Железняк 29 сентября в Instagram раскрыла дату выхода на телеэкраны седьмого сезона сериала

Сообщение о выходе сериала по ТВ появилось в старом аккаунте актрисы. Сейчас она ведет другую страницу в Instagram.

«Уже в ноябре планируется нами всеми долгожданный 7 сезон Сватов», — написала Железняк.

Звезда «Сватов» рассказала о «Секретных материалах» сериала © кадр из сериала "Сваты" Олеся Железняк присоединилась в четвертом сезоне. Она сыграла возлюбленную Митяя Ларису Буханкину. В процессе съемок актриса несколько раз была беременна, этот факт приходилось всевозможными способами скрывать.

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Ранее Татьяна Кравченко сообщила, что работа над 7-м сезоном сериала вышла на финальную стадию — актеры озвучивают эпизоды, ведется тонировка отснятого материала.

Первый сезон сериала «Сваты» вышел на экраны в 2008 году, а шестой — в 2013-м. Съемки седьмого сезона велись в Белоруссии и Грузии.