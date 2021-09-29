Для официального выхода супруга президента выбрала классический темно-синий костюм с брюками прямого кроя и блузку с желтым принтом, напоминающим лопающиеся пузыри.
Образ Зеленская дополнила черными туфлями-лодочками на высоком каблуке и едва заметным макияжем, а вот медицинской маски при этом на ней не оказалось.
«Уже можно без масок?!!! Объявите всем!!», «Сначала прочитала "бездарность", не ошиблась», — написали пользователи.
В этот раз серьезной критики наряда Зеленской не было, наоборот, многие подписчики отметили, что первая леди выглядела на редкость хорошо.
Елену Зеленскую регулярно осуждают за любовь к мешковатой одежде, которую она надевает даже на официальные мероприятия и встречи с главами других государств. В одном из интервью жена президента отметила, что всю эту критику слышит, но не согласна с ней, так как тщательно планирует образы с самыми именитыми украинскими дизайнерами.