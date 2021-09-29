Все украинские школьники в среду, в годовщину 80-летия расстрела нацистами людей разных национальностей, и в первую очередь евреев, в Бабьем Яру, заслушают историю на национальном уроке. Об этом 29 сентября написал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram

«Бабий Яр… Два коротких слова, звучащие, как два коротких выстрела, но которые несут в себе длинные и ужасные воспоминания для нескольких поколений… Сегодня во всех украинских школах состоится Национальный урок, посвященный 80-й годовщине великой трагедии Бабьего Яра», — написал он.

Бабий Яр: начало трагедии, сводившей с ума даже эсэсовцев © xxiveklnr.su

Ранее глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский заявил, что на Украине решили установить памятный знак нацистскому коллаборационисту Владимиру Багазию, причастному к расстрелу евреев в годы Великой Отечественной войны. Он уточнил, что памятную доску планирует сделать мэрия Киева в рамках международного проекта «Камни преткновения», который призван почтить жертв нацизма.