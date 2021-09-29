Украинский психолог и телеведущий Дмитрий Карпачев ответил на вопрос подписчиков, что делать, если их дети слушают российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева). Соответствующий пост специалист разместил в Instagram 28 сентября

«Уж насколько люблю ее»: Гордон вмешался в «битву футболок» Гончаренко и Скабеевой © Дмитрий Гордон/Фейсбук

Добавляет любви молодежи и интерактивность исполнителя в виде прямых эфиров и ответов на вопросы, которые по факту являются «важным «крючком» для детской и подростковой аудитории».

В целом в популярности Моргенштерна, заявил психолог, нет ничего удивительного, ведь подростки во все времена были склонны к протесту и выбирали соответствующую музыку, это связано с гормональными и физиологическими переменами в организме, пояснил Карпачев.

«Вырастет ли ребенок нормальным, зависит больше от родителей, а не от прослушиваемой им музыки. И кстати, музыкальные предпочтения закладываются именно родителями. И только потом (под влиянием общества) могут меняться. Ваши дети слушают Моргенштерна? А вы?» — резюмировал психолог.

«Я та, которая не слышала ни одной его песни!», «В первый раз о нем слышу и фото вижу», «Поверьте, и не надо, ничего не пропустили», «Пусть слушают что хотят, не это главное», «Если у ребенка ненормальные родители, то шанс вырасти нормальным невелик, а Моргенштерн тут ни при чем», «Ребенок знает кто такой Моргенштерн, но слушаю его только я», «Мой сын ржет — если мама надевает наушники, значит мама слушает Моргенштерна», «Я тоже когда зарплату получила пела "Бич я молодой аристократ". Кажется, дочь хотела от меня отказаться в этот момент», «А мы вместе слушаем, в машине, поем», — отреагировали на пост психолога его подписчики.