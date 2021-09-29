«Причиной обострения в последнее время является, в первую очередь, возобновление работы "нормандского формата". Была встреча политических советников в режиме видеоконференции и самой минской группы… Во-вторых, это месть Зеленскому за визит в США», — сказал Арестович.
Среди причин он также назвал российско-белорусские учения «Запад-2021» и выборы в Госдуму РФ.
«Они пытались вовлечь жителей временно оккупированных территорий, которые получили российские паспорта, им нужна повестка войны, чтобы сформировать общественное мнение под выборы», — добавил Арестович.
Киевские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. РФ многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.