Украинка похвасталась чудо-находкой. На фото женщина держит гриб, который размером больше, чем ее голова.
«Рекорд. Женщина нашла гриб весом 1, 8 кг на Березновщине. Фотографией гигантского белого гриба в соцсетях поделилась жительница Ровенской области Светлана Наумчук», — рассказали в паблике.
В комментариях бывалые грибники скептически оценили добычу украинки и предположили, что вырасти гигантом гриб мог из-за влияния Чернобыльской зоны.
«Так он переросший», «Лишь бы не с червями», — «Вот это зонтик», «Чернобыль forever», — написали они.