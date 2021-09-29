В Березновском районе Ровенской области Украины женщина нашла гриб весом в 1,8 кг. Фото добычи опубликовали в Instagram 28 сентября

Украинка похвасталась чудо-находкой. На фото женщина держит гриб, который размером больше, чем ее голова.

«Рекорд. Женщина нашла гриб весом 1, 8 кг на Березновщине. Фотографией гигантского белого гриба в соцсетях поделилась жительница Ровенской области Светлана Наумчук», — рассказали в паблике.

Украинцы наткнулись в лесу на «пальцы дьявола» © https://www.facebook.com/photo?fbid=3243491765711797&set=pcb.3243492572378383

«Так он переросший», «Лишь бы не с червями», — «Вот это зонтик», «Чернобыль forever», — написали они.