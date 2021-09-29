«Экс-глава службы безопасности [бизнесмена Андрея] Тигипко, подпольный депутат от партии «Слуга народа», а также звезда программы "Следствие ведут экстрасенсы" стал замом [руководителя] Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ. Простите, тут даже я прозрел… Новые методики работы и оперативного искусства по выявлению преступлений методом экстрасенсорных способностей… Тут даже ФСБ содрогнулось», — написал Макарчук.
«Та б**.. какое стоп-слово?», «Украину превратили в шоу», «Все хотели социальных лифтов», «А чего не министром обороны?» — прокомментировали новость пользователи.
Андрей Лысюк — выпускник юрфака академии СБУ, работал на оперативных и руководящих должностях Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Киеве, параллельно возглавлял адвокатское объединение, охранял Тигипко и выступал экспертом на телевидении.
В 2019 году был избран депутатом от «Слуги народа», однако через несколько месяцев сложил полномочия, объяснив это военной службой, на которую он заступил в ходе предвыборной кампании.
Его кресло в Раде заняла Елена Хоменко, которая ранее занимала должность директора по управлению и развитию цифровых продуктов студии «Квартал 95».