Бывший депутат Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» и эксперт программы об экстрасенсах Андрей Лысюк получил должность заместителя в главном управлении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ. Об этом 28 сентября у себя в Facebook сообщил спикер Inform Napalm Михаил Макарчук

«Экс-глава службы безопасности [бизнесмена Андрея] Тигипко, подпольный депутат от партии «Слуга народа», а также звезда программы "Следствие ведут экстрасенсы" стал замом [руководителя] Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ. Простите, тут даже я прозрел… Новые методики работы и оперативного искусства по выявлению преступлений методом экстрасенсорных способностей… Тут даже ФСБ содрогнулось», — написал Макарчук.

«Та б**.. какое стоп-слово?», «Украину превратили в шоу», «Все хотели социальных лифтов», «А чего не министром обороны?» — прокомментировали новость пользователи.

«Уж насколько люблю ее»: Гордон вмешался в «битву футболок» Гончаренко и Скабеевой © Дмитрий Гордон/Фейсбук Андрей Лысюк — выпускник юрфака академии СБУ, работал на оперативных и руководящих должностях Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Киеве, параллельно возглавлял адвокатское объединение, охранял Тигипко и выступал экспертом на телевидении.

В 2019 году был избран депутатом от «Слуги народа», однако через несколько месяцев сложил полномочия, объяснив это военной службой, на которую он заступил в ходе предвыборной кампании.

Его кресло в Раде заняла Елена Хоменко, которая ранее занимала должность директора по управлению и развитию цифровых продуктов студии «Квартал 95».