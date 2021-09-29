Красивая, но опасная: приток Днепра захватила «водяная чума»

Из-за красоты растения в последнее время им стали украшать частные озера. По мнению биологов, гиацинт так и попал в Днепр — из частных домов.
«В тропических странах это растение называют водяной чумой за его скорость разрастания. Оно разрасталось так быстро, что начало перекрывать судоходные реки или дамбы», — сообщила специалист по декоративным растениям Анастасия Стеценко.
Водный гиацинт не имеет корней и вырастает до 50 сантиметров в длину. Он быстро размножается, одно растение дает множество побегов.
Биологи бьют тревогу и предупреждают, что дальнейшее разрастание гиацинта может вызвать экологическую катастрофу.
По их мнению, уже в следующем году он может существенно изменить экосистему Днепра, отрицательно повлиять и на судоходство, и на состояние рыбы в реке.