Красивая, но опасная: приток Днепра захватила «водяная чума»

Приток Днепра в Киевской области покрылся зарослями водного гиацинта из Южной Америки, который может навредить водной экосистеме. Об этом рассказали в сюжете ТСН на «1+1» 28 сентября

Из-за красоты растения в последнее время им стали украшать частные озера. По мнению биологов, гиацинт так и попал в Днепр — из частных домов.

«В тропических странах это растение называют водяной чумой за его скорость разрастания. Оно разрасталось так быстро, что начало перекрывать судоходные реки или дамбы», — сообщила специалист по декоративным растениям Анастасия Стеценко.

Мутные воды Днепра: почему Украине грозит дефицит питьевой воды © CC0, Pixabay

Биологи бьют тревогу и предупреждают, что дальнейшее разрастание гиацинта может вызвать экологическую катастрофу.

По их мнению, уже в следующем году он может существенно изменить экосистему Днепра, отрицательно повлиять и на судоходство, и на состояние рыбы в реке.