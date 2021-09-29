Одессит нашел в пачке с попкорном неприятный сюрприз

«В попкорне BIG BOB от ТМ Snack_Production попался какой-то канат», — написали авторы поста.
Пользователи в комментариях сыронизировали, что такую продукцию можно и есть, и заодно «зубы веревкой чистить».
Покупатель сфотографировал содержимое пачки попкорна и распространил снимки по группам в соцсетях, чтобы украинцы увидели, что им продают.
Украинские покупатели стали все чаще сталкиваться с просроченными или непригодными к употреблению продуктами в магазинах. Люди то и дело находят в пище посторонние предметы, плесень, живность и прочее. Так, в Киеве кошка справляла нужду в сыпучие продукты в магазине «Фуршет». А в Днепропетровской области женщина купила ромовую бабу с использованным лейкопластырем внутри.