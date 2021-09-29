Одессит нашел в пачке с попкорном неприятный сюрприз

Житель Одессы купил в одном из местных магазинов пачку попкорна и внутри обнаружил кусок шпагата. Об этом на днях сообщил Telegram-канал «Черный список»

Гнилая кукуруза, котлеты из мошек и мороженое из человеческого молока: семь мерзких блюд мира © commons.wikimedia.org, Ansgar Walk

Пользователи в комментариях сыронизировали, что такую продукцию можно и есть, и заодно «зубы веревкой чистить».

Покупатель сфотографировал содержимое пачки попкорна и распространил снимки по группам в соцсетях, чтобы украинцы увидели, что им продают.

Украинские покупатели стали все чаще сталкиваться с просроченными или непригодными к употреблению продуктами в магазинах. Люди то и дело находят в пище посторонние предметы, плесень, живность и прочее. Так, в Киеве кошка справляла нужду в сыпучие продукты в магазине «Фуршет». А в Днепропетровской области женщина купила ромовую бабу с использованным лейкопластырем внутри.