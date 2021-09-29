По словам представителя МИД, Москва рассчитывает на то, что Прага не допустит политизации дела в угоду Киеву.
Он подчеркнул, что дело Франчетти «не добавляет позитива в российско-чешские отношения, которые и без того стараниями Праги переживают сложные времена».
«Ожидаем от властей Чехии скорейшего освобождения российского гражданина. Посольство России в Праге находится в плотном контакте с Александром Франчетти, его чешским адвокатом и родственниками», — заявил Тяпкин.
Россиянина Александра Франчетти 12 сентября задержали в аэропорту Праги. Он поддержал присоединение Крыма к России в 2014 году. Пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик уточнял, что тот был задержан на основании ордера на арест, выданного Украиной.
МИД России потребовал от Чехии предоставить детальную информацию о причинах задержания Франчетти и направил ноту в МИД Чехии с предупреждением о пагубных последствиях продолжения деструктивной политики в отношении граждан РФ.