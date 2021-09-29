КГБ уточняет, что работники спецслужбы отрабатывали адреса, где могли находиться подозреваемые в терроризме. Преступник был ликвидирован ответным огнем, сообщает ведомство.
По данным СМИ, преступник работал в IT-компании, его звали Андрей Зельцер. Он увлекался триатлоном и публиковал фотографии своего охотничьего ружья ИЖ-27 в Instagram. По некоторым данным, преступник мог иметь двойное гражданство США и Белоруссии.
Ряд белорусских политиков и экспертов отреагировали на резонансное убийство.
«Террорист, застреливший офицера КГБ, был активным адептом бчб-идеологии. Эту символику, все организации ее поддерживающие, саму идеологию необходимо признать экстремистскими, связанными с пропагандой и оправданием терроризма и нацизма. Всю эту мерзость нужно выкорчевать под корень», — заявил политолог Алексей Дзермант, слова которого приводит Sputnik Беларусь.
Ранее в СМИ сообщалось о террористической атаке группировки «Чорны Бусел». Представители группировки опубликовали видео сброса зажигательной смеси на постройки и автомобили, заявляя, что объект атаки — база ОМОН в Минске.
«Говорить, что группы латушек и тихановских об этом не знают, тоже не приходится. Ни один беглый не осудил экстремизм, планировавшиеся теракты и нападения. Они просто молчат. А молчание означает согласие», — прокомментировал Sputnik Беларусь политолог Петр Петровский.
В сети опубликованы кадры происшествия.