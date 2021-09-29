На фотографиях видно, что стекло вольера с медведями покрыто трещинами, которые просто решили скрыть наклейками с веточками и листиками.
«Остается надеяться, что стекло не будет трескаться дальше, и никто из посетителей зоопарка не пострадает», — говорится в материале.
Летом 2017 года в Киевском зоопарке началась реконструкция. Из бюджета столицы на это выделили 220 млн гривен (почти 550 млн рублей). Весной прошлого года зоопарк открыли после первой за 50 лет реконструкции. У зверинца появился новый вход, где посетителей теперь встречает 15-метровый разноцветный жираф. Старый вход закрыли. На территории появились обновленные общественные туалеты, медпункт, обновленный универсальный вольер для животных и птиц.