В Киевском зоопарке в вольере с медведями треснуло стекло. Сотрудники не придумали ничего лучше, чем заклеить повреждения аппликацией, чтобы они не так сильно бросались в глаза, передало 28 сентября «РБК-Украина»

Машинисту харьковского метро выдали зарплату билетами в зоопарк © tov-tob.livejournal.com

«Остается надеяться, что стекло не будет трескаться дальше, и никто из посетителей зоопарка не пострадает», — говорится в материале.

Летом 2017 года в Киевском зоопарке началась реконструкция. Из бюджета столицы на это выделили 220 млн гривен (почти 550 млн рублей). Весной прошлого года зоопарк открыли после первой за 50 лет реконструкции. У зверинца появился новый вход, где посетителей теперь встречает 15-метровый разноцветный жираф. Старый вход закрыли. На территории появились обновленные общественные туалеты, медпункт, обновленный универсальный вольер для животных и птиц.