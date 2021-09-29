Украинский телеведуший, один из экс-руководителей партии «Голос» Сергей Притула сообщил о планах создания новой партии в программе «Первые лица» «24 канала» 28 сентября

«Это очевидно будет политическая партия. Пока она на этапе формирования. О нейминге, брендинге — дайте мне немного времени и я обязательно все расскажу. Это однозначно будет не виртуальная история», — рассказал Притула.

Притула объявил о выходе из «Голоса» © Facebook Сергій Притула - офіційна сторінка

По словам шоумена, партию он планирует создать с прицелом на ближайшие парламентские выборы на Украине. Он заявил, что парламент «не давал поиздеваться над страной за все годы и переломить о колено Конституцию».

Ранее, в 2019 году, накануне парламентских выборов, Притула вошел в руководство партии «Голос». Шоумен баллотировался в Верховную Раду, но ему не удалось стать депутатом.

В 2020 году Притула баллотировался в мэры Киева, на выборах занял третье место с 7,87% голосов. В феврале он покинул руководство «Голоса», позднее объявил о выходе из партии.