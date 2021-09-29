Украинский журналист Дмитрий Гордон, известный своими антироссийскими взглядами, прокомментировал историю спора депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко и российской ведущей политического ток-шоу «60 минут» Ольги Скабеевой, заявив, что она заметна похорошела и не просто так. Об этом Гордон сказал 28 сентября в эфире «Украина 24»

«Только что к вам ехал, смотрел мою любимую Ольгу Скабееву. Уж насколько люблю ее. Кстати, она заметно похорошела в последнее время. И связано это не только с тем, что ее муж Попов избирался в Госдуму и отсутствовал на программе. Я думаю, это больше связано с тем, что она обо мне часто говорит. Есть народное поверье: когда обо мне говорят чаще, начинают лучше выглядеть. Поэтому и Ольгу Скабееву чаша сия не обошла», — саркастично заметил украинский журналист.

История с «битвой футболок» Скабеевой и Гончаренко произошла накануне. Депутат от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» надел майку с надписью Less russian gas, что в переводе на русский значит «Меньше российского газа».

Ведущая предложила добавить к фразе одну букву, чтобы смысл получился правильным: Bless Russian gas, то есть «Боже, храни российский газ». Такой совет крайне возмутил политика и он рекомендовал россиянке поучить правило использования предлогов, заявив, что правильно говорить В Украине, а «Скабеева будет сидеть В тюрьме».

На этом диалог не закончился, ведущая обратилась к СБУ с предложением проверить, как Гончаренко смотрит запрещенную в стране программу «60 минут».

В пристальном просмотре эфиров теперь сам признался и Гордон, однако пока соответствующие ведомства Украины никак не комментировали этот факт.