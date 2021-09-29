«Рекламировать украинские регионы, конечно, мило, но лучше бы вы убрались оттуда», — говорится в публикации.
Ранее российская сторона разместила в официальном аккаунте запись, восхваляющую крымскую природу осенью.
Это не первый случай, когда Киев публикует провокационный контент в социальных сетях в попытках задеть Москву. В январе этого года страна ответила на сообщение о дне рождения советского конструктора Сергея Королева обвинениями в воровстве, так как ученый родился, а также провел детство и юность на территории современной Украины.
Крым стал российским регионом в 2014 году по результатам референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Президент страны Владимир Путин подчеркивал, что вопрос с территориальной принадлежностью Крыма закрыт окончательно.
— Ukraine / Україна (@Ukraine) September 26, 2021