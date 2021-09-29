Официальный Twitter-аккаунт Украины, который создали в 2016 году сотрудники администрации экс-президента Петра Порошенко, на днях отреагировал на российский пост о Крыме предложением покинуть полуостров

«Я ватница абсолютная»: Гузеева ответила на «вечный вопрос» про Крым — видео © Лариса Гузеева/Инстаграм

Ранее российская сторона разместила в официальном аккаунте запись, восхваляющую крымскую природу осенью.

Это не первый случай, когда Киев публикует провокационный контент в социальных сетях в попытках задеть Москву. В январе этого года страна ответила на сообщение о дне рождения советского конструктора Сергея Королева обвинениями в воровстве, так как ученый родился, а также провел детство и юность на территории современной Украины.

Крым стал российским регионом в 2014 году по результатам референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Президент страны Владимир Путин подчеркивал, что вопрос с территориальной принадлежностью Крыма закрыт окончательно.