За минувшие сутки на Украине зафиксировали 9 666 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом 29 сентября сообщило министерство здравоохранения страны

Коронавирус унес жизни больше 55,4 тысячи украинцев © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (976), Днепропетровской (787), Донецкой (699), Одесской (662) и Запорожской (592) областях. Накануне сообщалось о 6 552 новых случая заболевания СOVID-19, 21 сентября — о 5 159, 27 сентября — о 3 007 случаях. Всего за период пандемии на Украине заболели 2 411 622 человека, летальных случаев — 56 080.