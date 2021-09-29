«Из них детей — 953, медработников — 204. Также за минувшие сутки: госпитализированы — 2 855 человек; летальных случаев — 217», — говорится в материале ведомства.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (976), Днепропетровской (787), Донецкой (699), Одесской (662) и Запорожской (592) областях.
Накануне сообщалось о 6 552 новых случая заболевания СOVID-19, 21 сентября — о 5 159, 27 сентября — о 3 007 случаях.
Всего за период пандемии на Украине заболели 2 411 622 человека, летальных случаев — 56 080.