Врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов 28 сентября рассказал, сколько длится постковидный синдром и каковы его проявления, передает Sputnik

Опасный синдром: пациенты с COVID-19 могут стать обладателями «счастливой» гипоксемии © Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанк

В основном постковидный синдром длится около четырех недель, но минимум у трети пациентов его проявления сохраняются от двенадцати недель и дольше.

По словам врача, сейчас есть данные, указывающие на связь вакцинации коронавируса и длительность постковидного синдрома. Он назвал прививку от COVID-19 способом быстрее избавиться от последствий болезни. Она также помогает сократить длительность самого синдрома.

«Есть статистика, что когда человек переболел COVID-19, а потом прививается, то либо уменьшаются проявления постковида, либо уходят совсем. Пока что это не подтверждено в масштабных исследованиях, но информация накапливается по всему миру. Если это так, то это было бы дополнительным аргументом в пользу вакцинации переболевших», — подчеркнул Водовозов.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург перечислил запрещенные при постковидном синдроме продукты: он призвал отказаться от сахара, картофеля и риса.