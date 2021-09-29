Президент Белоруссии Александр Лукашенко 28 сентября на расширенном заседании конституционной комиссии пообещал не сбегать после отставки с поста, передает belta.by

Конституционная реформа в РБ. Лукашенко о транзите власти и своем будущем © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Владимир Басько обратился к Лукашенко с просьбой после отставки «попытаться остаться в роли гаранта независимости, спокойствия и мира Белоруссии».

«Отвечаю сразу на вопрос, чтобы у вас не было шальных мыслей: я никогда ниоткуда не бежал и не сбегу!» — заявил Лукашенко.

Ранее он допустил, что может возглавить Всебелорусское народное собрание, которому планируется дать конституционный статус.

Накануне Лукашенко объявил, что подготовка проекта новой Конституции, работа над которым велась с марта текущего года, завершена. Лукашенко заявил о необходимости изменить Конституцию на фоне массовых протестов, которые охватили Белоруссию после президентских выборов в августе прошлого года. Он обещал, что после принятия нового основного закона страны оставит свой пост и не будет удерживать власть «посиневшими руками».