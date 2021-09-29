«Отказываясь на деле от обсуждения усовершенствования координационного механизма, Украина ничуть не отказывается от систематических нарушений режима прекращения огня», — сказала Ковшарь.
По ее словам, район Желобка, как и район Первомайска-Золотого, становится уже второй горячей точкой.
Она также пояснила, что за прошедшие трое суток снайперы Вооруженных сил Украины убили двух сотрудников Народной милиции ЛНР. При этом Киев отвергает обвинения в обстрелах.
Ковшарь подчеркнула, что неоднократные предложения ЛНР задействовать координационный механизм и провести совместную инспекцию силами представительств сторон в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня получали отказ от Киева.
На днях глава офиса украинского лидера Андрей Ермак заявил, что украинские власти категорически против замораживания конфликта в Донбассе. По словам Ермака, именно из-за позиции Киева по этому вопросу тема введения миротворческой миссии ООН в регион не обсуждалась в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США.