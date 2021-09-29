Член Совета Федерации Алексей Пушков 28 сентября в своем Telegram прокомментировал предложение министра юстиции Украины Дениса Малюськи покупать тюрьмы вместо квартир

Покупайте тюрьмы вместо домов: Малюська обратился к украинцам с необычным предложением © Facebook, Denis Malyuska

«"Завлекательные" украинские предложения, которые демонстрируют уровень мышления тамошнего правящего класса. Призыв покупать тюрьмы — из той же оперы», — подчеркнул Пушков.

Накануне глава украинского Минюста заявил, что в связи с высокими ценами на жилье людям следует покупать тюрьмы вместо квартир. По его словам, недавно во владение Фонда государственного имущества Украины были переданы три тюрьмы — в Ковеле, а также в Ивано-Франковской и Николаевской области — для их продажи на аукционах. Малюська дал характеристики этим исправительным учреждениям и назвал стартовые цены.