Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков 28 сентября назвал опасные темы для украинских историков, которые при нынешней системе могут стоить им карьеры, передает РИА Новости

Нарышкин: Украинские историки искажают роль СССР во Второй мировой войне © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Ученый отметил, что сотрудничество с украинскими коллегами почти полностью прервалось после «евромайдана» в 2014 году, хотя до этого были хорошие связи с Национальной академией наук Украины, проводились совместные мероприятия.

«В начале 2000-х годов украинские ученые, которые действительно серьезно занимались вопросом трагедии в Бабьем Яру, выясняли и обнародовали на научных конференциях в Киеве подробности об участии местных коллаборационистов в расстрелах еврейского населения. Сейчас украинские историки боятся об этом говорить, поскольку при нынешней системе это может им стоить как минимум карьеры», — подчеркнул Мягков.

Он отметил, что в расстрелах евреев участвовали украинские батальоны так называемой вспомогательной полиции, они вместе с немецкой зондеркомандой вели своих жертв на казнь. При этом тема Бабьего Яра не забыта, устанавливаются монументы, посвященные трагедии, однако официальный Киев предпочитает молчать о роли нацистских коллаборационистов в ней.

Мягков добавил, что именно на месте современного Майдана в 1946 году казнили фашистских преступников, киевляне восприняли это как возмездие. А сегодня, спустя 70 лет, тот же Майдан стал «трибуной для радикальных националистов», заключил ученый.

Ранее глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский заявил, что на Украине решили установить памятный знак нацистскому коллаборационисту Владимиру Багазию, причастному к расстрелу евреев в годы Великой Отечественной войны. Он уточнил, что памятную доску планирует сделать мэрия Киева в рамках международного проекта «Камни преткновения», который призван почтить жертв нацизма.