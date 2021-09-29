Абсолютное большинство населения Украины понимает, что Крым не вернется под юрисдикцию Киева. Об этом 28 сентября сообщил политолог Ростислав Ищенко, передает РИА Новости

Ищенко рассказал, готова ли Турция воевать за Крым © скриншот видео Украина.ру

Политолог указал, что многие украинцы не верят в то, что страна просуществует достаточно долго для того, чтобы вернуть полуостров. Если бы у граждан была уверенность, что государство сохранится еще на 200-300 лет, можно было бы говорить о перспективах «Крымской платформы», однако такой уверенности у них нет.

«Поэтому, когда у украинцев спрашивают про "Крымскую платформу", "Крымскую колею", все, что угодное "крымское", то люди отвечают, что это бесполезно. Большая часть населения понимает, что у Украины времени осталось немного. Какой там "вернуть Крым", когда саму страну хоронить надо», — заключил Ищенко.

Ранее социологическое исследование, проведенное центром «Социс», показало, что почти половина жителей Украины не видит практического смысла в проведении саммита «Крымская платформа». 45,4% опрошенных украинцев отметили, что «Крымская платформа» не имеет никакого практического влияния на возвращение Крыма в состав Украины. Еще 19,8% респондентов сочли, что саммит поспособствует этому процессу, а 9,2% — что лишь усложнит его.