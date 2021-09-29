Эксперт подчеркнул, что формат саммита «Крымская платформа» был рассчитан не на людей и внутреннюю политику, а вовне, при этом многие не знают, что это за проект и для чего он нужен. Тем не менее, общие оценки идут из понимания, что Крым вернуть Украине уже не получится.
Политолог указал, что многие украинцы не верят в то, что страна просуществует достаточно долго для того, чтобы вернуть полуостров. Если бы у граждан была уверенность, что государство сохранится еще на 200-300 лет, можно было бы говорить о перспективах «Крымской платформы», однако такой уверенности у них нет.
«Поэтому, когда у украинцев спрашивают про "Крымскую платформу", "Крымскую колею", все, что угодное "крымское", то люди отвечают, что это бесполезно. Большая часть населения понимает, что у Украины времени осталось немного. Какой там "вернуть Крым", когда саму страну хоронить надо», — заключил Ищенко.
Ранее социологическое исследование, проведенное центром «Социс», показало, что почти половина жителей Украины не видит практического смысла в проведении саммита «Крымская платформа». 45,4% опрошенных украинцев отметили, что «Крымская платформа» не имеет никакого практического влияния на возвращение Крыма в состав Украины. Еще 19,8% респондентов сочли, что саммит поспособствует этому процессу, а 9,2% — что лишь усложнит его.