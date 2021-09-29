«Давайте не обманывать друг друга — мы можем взять его только у "Газпрома". Для этого нужно ввести прямые переговоры. А как? Мы не можем, у нас война», — сказал политик.
Мураев объяснил, что власть придумывает для украинцев, почему страна не может воспользоваться российским газом и вынуждена покупать его у Словакии по завышенной цене.
Экс-депутат добавил, что Белоруссия покупает топливо по 135 долларов, а Киев станет платить больше тысячи, соответственно, остановятся предприятия, сократятся рабочие места.
Минск и Берлин выиграют от закупок у России, а все, «кто занимаются популизмом, проиграют», а заплатят за это граждане. По мнению бывшего парламентария, главная угроза нацбезопасности Украины — это «тупость».