Экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев 28 сентября в эфире телеканала «Наш» высказал опасения, что Украине будет сложно пережить грядущую зиму из-за дефицита газа в силу отсутствия прямого контакта с Москвой

Мураев назвал Зеленского «идиотом у власти» из-за цен на газ © Facebook, Евгений Мураев

Мураев объяснил, что власть придумывает для украинцев, почему страна не может воспользоваться российским газом и вынуждена покупать его у Словакии по завышенной цене.

Экс-депутат добавил, что Белоруссия покупает топливо по 135 долларов, а Киев станет платить больше тысячи, соответственно, остановятся предприятия, сократятся рабочие места.

Минск и Берлин выиграют от закупок у России, а все, «кто занимаются популизмом, проиграют», а заплатят за это граждане. По мнению бывшего парламентария, главная угроза нацбезопасности Украины — это «тупость».