Мураев назвал Зеленского «идиотом у власти» из-за цен на газ
Мураев назвал Зеленского «идиотом у власти» из-за цен на газ
© Facebook, Евгений Мураев
«Давайте не обманывать друг друга — мы можем взять его только у "Газпрома". Для этого нужно ввести прямые переговоры. А как? Мы не можем, у нас война», — сказал политик.

Мураев объяснил, что власть придумывает для украинцев, почему страна не может воспользоваться российским газом и вынуждена покупать его у Словакии по завышенной цене.

Экс-депутат добавил, что Белоруссия покупает топливо по 135 долларов, а Киев станет платить больше тысячи, соответственно, остановятся предприятия, сократятся рабочие места.

Минск и Берлин выиграют от закупок у России, а все, «кто занимаются популизмом, проиграют», а заплатят за это граждане. По мнению бывшего парламентария, главная угроза нацбезопасности Украины — это «тупость».

 