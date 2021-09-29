Дамам с пышными формами модельер посоветовал обратить внимание на брючные костюмы, но с учетом нескольких важных деталей: крой должен быть прямым, пиджак держать форму, а на брюках идеально наличие стрелок или любых других элементов вертикальной отделки.
При выборе трикотажа plus size Тан посоветовал отказаться от крупной вязки в пользу классических свитеров без аляповатого декора, а вот сочетать разные фактуры — полезно.
«Холодное время года — не повод забывать о женственности. Тем более, что юбки и платья в сочетании с осенними грубыми ботинками или сапогами с высоким голенищем смотрятся очень стильно. Я бы рекомендовал юбку плиссе или любую модель на запах», — написал дизайнер.
Пальто для дам с вкусными формами Тан предложил подчеркивать поясом, уточнив, что идеальной будет длина до середины икры. При этом слишком широкие модели, в том числе «О»-силуэт и дутые варианты посоветовал обойти стороной. Разнообразить осенний гардероб Тан рекомендовал принтованными платками и шляпками.