Китай планирует победить США экономически, американцы это понимают и опасаются, считает американо-российский политолог Николай Злобин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По словам политолога, в Вашингтоне давно есть понимание, что Пекин — это главный соперник США — речь идет в первую очередь об экономической конкуренции.

«Американо-китайское противостояние, в отличие от американо-советского противостояния периода холодной войны, по крайней мере, сегодня носит сугубо экономический характер. Похоже, что Китай планирует победить Соединенные Штаты Америки экономически. И американцы это понимают, и очень опасаются», — отметил эксперт.

Николай Злобин: Главная задача России — осторожное и продуманное выстраивание политики в отношении Китая © РИА Новости, Нина Зотина Джо Байдена, хотя некоторые там и опасаются по поводу российско-китайского военного союза.

«В любом случае разница потенциалов не делает Россию и Китай равными партнерами, что тоже принимают в расчет в Вашингтоне», — заключил Злобин.

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