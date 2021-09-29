По словам политолога, в Вашингтоне давно есть понимание, что Пекин — это главный соперник США — речь идет в первую очередь об экономической конкуренции.
«Американо-китайское противостояние, в отличие от американо-советского противостояния периода холодной войны, по крайней мере, сегодня носит сугубо экономический характер. Похоже, что Китай планирует победить Соединенные Штаты Америки экономически. И американцы это понимают, и очень опасаются», — отметил эксперт.
С военной точки зрения, добавил политолог, Китай — не головная боль администрации Джо Байдена, хотя некоторые там и опасаются по поводу российско-китайского военного союза.
«В любом случае разница потенциалов не делает Россию и Китай равными партнерами, что тоже принимают в расчет в Вашингтоне», — заключил Злобин.
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