Государственная позиция Германии в рамках «нормандского формата» останется такой же и при канцлере Олафе Шольце, поэтому спешить провести встречу лидеров четырех стран не имеет смысла. Об этом 27 сентября заявил политолог Константин Бондаренко в интервью Ukrlife.TV

«Смена Меркель и приход нового канцлера и фактически нового игрока, ничего ровным счетом не изменит. Есть только те гарантии и принципы, которые создавались под чутким руководством лидеров государств и это государственная позиция, которая не меняется в зависимости от того, кто приходит к власти», — заявил он.

Меркель уходит – проблемы остаются. Чего ждать Украине от «новой» Германии © AP, Efrem Lukatsky Андрей Ермак заявил, что официальный Киев ведет консультации, чтобы успеть провести еще одну встречу лидеров «нормандской четверки» с участием Ангелы Меркель.

При этом вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель подтвердили желание к встрече в «нормандском формате» в Берлине и выразили готовность поговорить лично с президентом России Владимиром Путиным, чтобы его пригласить.