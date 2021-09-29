Ранее стало известно, что Киргизия намерена перевести документооборот на государственный язык. Президент республики Садыр Жапаров заявил, что для этого требуется «лишь желание». Цель — добиться «полномасштабного функционирования киргизского языка во всех сферах».
Эксперт отметил, что конкретно сейчас Республика Кыргызстан в сложной экономической ситуации, 2021 год выдался тяжелым даже на общем фоне и ей требуется финансовая поддержка со стороны.
«Конечно, отчасти слова Жапарова обращены и к сельским киргизам. Но парадокс в том, что в аулах скидываются, чтобы оплатить преподавателя русского для детей. Среди рядовых киргизов есть запрос на русский язык, даже не запрос, а требование. Они понимают, что знание русского языка их сыновьям и дочерям резко увеличивает возможности за пределами республики. Обучение вскладчину — это не норма, население в Киргизстане в массе бедное, деньги идут на еду. Но сам факт, что такое есть, показателен», — указал Михайлов.
Видеть в вытеснении русского языка киргизским происки Запада смысла нет, это объективная тенденция, другое дело, что есть и обратное движение — за сохранение и продвижение русского языка, причем движение, которое поддерживается и самими киргизами, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.