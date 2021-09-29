Разговоры киргизских властей о внедрении киргизского языка – это такое зондирование вопроса – будут ли деньги от России. В этом году часть запланированной российской помощи Киргизии была заморожена, а на подходе парламентские выборы. Об этом рассказал специалист по Средней Азии Григорий Михайлов в интервью изданию Украина.ру

Будут ли деньги из России? Григорий Михайлов о том, почему вспомнили о русском языке в Киргизии © regnum.ru

Эксперт отметил, что конкретно сейчас Республика Кыргызстан в сложной экономической ситуации, 2021 год выдался тяжелым даже на общем фоне и ей требуется финансовая поддержка со стороны.

«Конечно, отчасти слова Жапарова обращены и к сельским киргизам. Но парадокс в том, что в аулах скидываются, чтобы оплатить преподавателя русского для детей. Среди рядовых киргизов есть запрос на русский язык, даже не запрос, а требование. Они понимают, что знание русского языка их сыновьям и дочерям резко увеличивает возможности за пределами республики. Обучение вскладчину — это не норма, население в Киргизстане в массе бедное, деньги идут на еду. Но сам факт, что такое есть, показателен», — указал Михайлов.

Видеть в вытеснении русского языка киргизским происки Запада смысла нет, это объективная тенденция, другое дело, что есть и обратное движение — за сохранение и продвижение русского языка, причем движение, которое поддерживается и самими киргизами, заключил собеседник издания.

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