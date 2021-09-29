В Киргизии не реализуется политика, направленная на вытеснение русского языка. Местным элитам просто не до этого, они заняты выживанием и зарабатыванием денег. Сокращение использования русского языка — попутный процесс. Об этом рассказал специалист по Средней Азии Григорий Михайлов в интервью изданию Украина.ру

Будут ли деньги из России? Григорий Михайлов о том, почему вспомнили о русском языке в Киргизии © regnum.ru Садыр Жапаров заявил, что для этого требуется «лишь желание». Цель — добиться «полномасштабного функционирования киргизского языка во всех сферах».

Эксперт уточнил, что за последние три-четыре года из-за ротации кадров и сокращения русскоговорящего населения в Киргизии резко сократилось число тех, кто использует русский в официальной переписке, и в администрации президента и правительстве теперь те, кому удобнее говорить на киргизском.

«Киргизские политики прагматичны — русское, русскоязычное население мало на что влияет, например, на результаты выборов. Оно не так активно ходит голосовать, не выдвигает своих кандидатов. В коридорах власти и во время кампаний большую роль играют выходцы из регионов — чаще киргизскоязычные», — указал Михайлов.

Тем не менее есть и обратное движение — за сохранение и продвижение русского языка, которое поддерживается и самими киргизами, и для России было бы правильно масштабы этого движения увеличить, заключил собеседник издания.

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