Ранее стало известно, что Киргизия намерена перевести документооборот на государственный язык. Президент республики Садыр Жапаров заявил, что для этого требуется «лишь желание». Цель — добиться «полномасштабного функционирования киргизского языка во всех сферах».
Эксперт уточнил, что за последние три-четыре года из-за ротации кадров и сокращения русскоговорящего населения в Киргизии резко сократилось число тех, кто использует русский в официальной переписке, и в администрации президента и правительстве теперь те, кому удобнее говорить на киргизском.
«Киргизские политики прагматичны — русское, русскоязычное население мало на что влияет, например, на результаты выборов. Оно не так активно ходит голосовать, не выдвигает своих кандидатов. В коридорах власти и во время кампаний большую роль играют выходцы из регионов — чаще киргизскоязычные», — указал Михайлов.
Тем не менее есть и обратное движение — за сохранение и продвижение русского языка, которое поддерживается и самими киргизами, и для России было бы правильно масштабы этого движения увеличить, заключил собеседник издания.
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