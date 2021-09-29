Отвечая на вопрос о судьбе «Северного потока-2» после выборов в бундестаг, эксперт отметил, что любое правительство Германии будет выполнять запросы немецкой промышленности — это главное.
«Все остальное — вторично. Другое дело, насколько они будут подыгрывать брюссельской вертикали и отдадут ли они свое влияние на газораспределение и прибыль Евросоюзу. Но это политика "Зеленых". И тут мы возвращаемся к вопросу о том, насколько "зеленые" будут договороспособными, и насколько действующий министр финансов на посту канцлера может отстоять локомотивную мощь Германии в Евросоюзе», — отметил Сергиенко.
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Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября.
По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы, — 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, «Зеленых» — из 118, Свободных демократов — из 92, «Альтернативы для Германии» — из 83. «Левые» будут представлены 39 депутатами — хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.
Главный кандидат в канцлеры ФРГ Олаф Шольц заявил, что «Северный поток-2» будет введен в эксплуатацию, когда будут приняты связанные с ней гарантии. В частности, к ним относится то, что Украина должна остаться страной-транзитером.