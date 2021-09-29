Любое правительство в Германии обречено выполнять запросы германской промышленности. Об этом в интервью Украина.ру заявил политолог и писатель Владимир Сергиенко

Отвечая на вопрос о судьбе «Северного потока-2» после выборов в бундестаг, эксперт отметил, что любое правительство Германии будет выполнять запросы немецкой промышленности — это главное.

«Все остальное — вторично. Другое дело, насколько они будут подыгрывать брюссельской вертикали и отдадут ли они свое влияние на газораспределение и прибыль Евросоюзу. Но это политика "Зеленых". И тут мы возвращаемся к вопросу о том, насколько "зеленые" будут договороспособными, и насколько действующий министр финансов на посту канцлера может отстоять локомотивную мощь Германии в Евросоюзе», — отметил Сергиенко.

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Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября.

Писатель Владимир Сергиенко об итогах выборов в Германии и конце «украиноцентризма» © Facebook, Сергей Каревский

Главный кандидат в канцлеры ФРГ Олаф Шольц заявил, что «Северный поток-2» будет введен в эксплуатацию, когда будут приняты связанные с ней гарантии. В частности, к ним относится то, что Украина должна остаться страной-транзитером.