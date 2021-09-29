По мнению эксперта, Меркель уже могли предложить возглавить НАТО.
«Это был бы мощный шаг со стороны трансатлантов. В этом случае Германия осталась бы в НАТО и не рыпалась вместе с Францией в другом направлении, таких как Оборонная инициатива или Frontex. Если уговорить ее стать генсеком НАТО, с точки зрения трансатлантических отношений убивается несколько зайцев сразу», — отметил Сергиенко.
Урсула фон дер Ляйнен, считает политолог, вряд ли уступит Меркель пост главы Еврокомиссии, но есть вероятность увидеть экс-канцлера в советах директоров крупных немецких финансовых концернов.
«Я не думаю, что она без работы останется или уйдет совсем на пенсию. Ушла бы на пенсию — не оставила бы за собой квартиру в Берлине», — заключил он.
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