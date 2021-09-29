Политолог и писатель Владимир Сергиенко в интервью Украина.ру рассказал, чем канцлер Германии Ангела Меркель могла бы заняться после ухода со своего поста

По мнению эксперта, Меркель уже могли предложить возглавить НАТО.

«Это был бы мощный шаг со стороны трансатлантов. В этом случае Германия осталась бы в НАТО и не рыпалась вместе с Францией в другом направлении, таких как Оборонная инициатива или Frontex. Если уговорить ее стать генсеком НАТО, с точки зрения трансатлантических отношений убивается несколько зайцев сразу», — отметил Сергиенко.

Писатель Владимир Сергиенко об итогах выборов в Германии и конце «украиноцентризма» © Facebook, Сергей Каревский Урсула фон дер Ляйнен, считает политолог, вряд ли уступит Меркель пост главы Еврокомиссии, но есть вероятность увидеть экс-канцлера в советах директоров крупных немецких финансовых концернов.

«Я не думаю, что она без работы останется или уйдет совсем на пенсию. Ушла бы на пенсию — не оставила бы за собой квартиру в Берлине», — заключил он.

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