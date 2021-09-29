Позиция Турции по отношению к российским миротворцам будет индикатором отношения к России, считает политолог-кавказовед Артур Атаев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт уверен в неприкосновенности российских миротворцев в Карабахе.

«Я думаю, только позиция Турции по отношению к ним будет индикатором отношений. Если позиция будет агрессивная, Турция будет наращивать военное, политическое присутствие в регионе, тогда мы можем попасть в безвыходное положение, как это было в 2008 году», — сказал Атаев.

Артур Атаев: Через пять лет часть Украины будет управляться Турцией © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Одно дело — это то, что будут говорить Эрдоган и Давутоглу, а другое — реальная политика», — добавил политолог.

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Осенью прошлого года на линии разграничения между Азербайджаном и Нагорно-Карабахской Республикой возобновились бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам конфликта Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

За соблюдением перемирия и безопасностью Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 года следят российские миротворцы.