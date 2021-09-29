По словам эксперта, у Турции на Украине сейчас нарабатывается политико-экономический и культурный бэкграунд, конструируется новый вектор отношений, который будет сформирован в ближайшие 5 лет.
«Украинское направление для Турции новое, и, если мы будем смотреть на это сквозь пальцы, оно будет освоено. Украина в определенной степени, в определенных сегментах политики и экономики будет управляться Турцией, как она управляет частью Грузии, в частности, Аджарии. В Аджарии 72 процента инвестиций осуществляется из Турции», — сказал Атаев.
Он добавил, что Турция оказывает влияние с помощью трехуровневой системы: через экономику, формирование благоприятной религиозной среды, а также через влияние на политику.
«Эта система апробирована на постсоветском пространстве. Именно она уже осуществляется на Украине», — заключил политолог.
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