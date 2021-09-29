Президент Украины Владимир Зеленский воспринимает Владимира Путина как некую сакральную величину, и он, вспоминая или цитируя его высказывания, считает, что он как-то к нему приближается. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов Владимир Зеленский, выступая на сессии ГА ООН, процитировал слова президента РФ Владимира Путина, но неверно указал, из какой речи. При этом глава украинского государства заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же слова о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова.

«Он думает, что он сыграл как-то против Путина, да на самом деле это подспудное желание, чтобы Путин обратил на него внимание. Он хочет встретиться с Путиным, хочет, чтобы он обратил на него внимание, пусть даже отрицательное. Я считаю, что в этом есть элемент испуга. Его не покидают сами эти пять букв — ПУТИН! Как-то это напрягает его существование. Поэтому он вымещает это в таких филиппиках довольно странных и, я бы сказал, немножко смешных», — пояснил эксперт.

Если не произойдет что-то сверхъестественное здесь, в Киеве, в команде Зеленского, тогда между ним и Путиным встречи не будет, потому что действительно не о чем разговаривать, подчеркнул Погребинский.

По мнению Зеленского, те вопросы, которые находятся вне его компетенции, должны решить какие-то другие люди, а чтобы у себя дома решать то, что нужно людям, он не хочет и не может, заключил собеседник издания.

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