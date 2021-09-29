Ранее Верховная Рада приняла закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Между первым и вторым чтением депутаты внесли к нему 1,3 тысячи правок. Документ был рассмотрен по ускоренной процедуре. Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января, — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).
Эксперт отметил, что за этот закон проголосовала даже команда Игоря Коломойского, хотя по нему Коломойского можно вообще обнулить.
«Тем не менее, они голосуют, поскольку Коломойский им сказал: «я договорился с Зеленским, и он меня сдавать не будет». Хотя я бы на месте Коломойского не верил Зеленскому», — уверен Погребинский.
Мы видим по количеству голосов, что Зеленский так запугал этих людей, что закон приняли, несмотря на противоположную позицию спикера Верховной Рады Дмитрий Разумкова, который сказал, что в результате этого будут нарушаться права человека и отправил документ на рассмотрение в Венецианскую комиссию, добавил политолог.
Мы с уверенностью можем говорить, что это движение президента Зеленского к полулегальному авторитарному режиму, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.