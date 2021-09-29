После принятия закона о деолигархизации украинские олигархи теперь будут «облизывать» президента Владимира Зеленского гораздо активнее и внимательнее, чтоб чего не вышло. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов

Эксперт отметил, что за этот закон проголосовала даже команда Игоря Коломойского, хотя по нему Коломойского можно вообще обнулить.

«Тем не менее, они голосуют, поскольку Коломойский им сказал: «я договорился с Зеленским, и он меня сдавать не будет». Хотя я бы на месте Коломойского не верил Зеленскому», — уверен Погребинский.

Мы видим по количеству голосов, что Зеленский так запугал этих людей, что закон приняли, несмотря на противоположную позицию спикера Верховной Рады Дмитрий Разумкова, который сказал, что в результате этого будут нарушаться права человека и отправил документ на рассмотрение в Венецианскую комиссию, добавил политолог.

Мы с уверенностью можем говорить, что это движение президента Зеленского к полулегальному авторитарному режиму, заключил собеседник издания.

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