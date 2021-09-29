Покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира повлияло на спешку с принятием закона о деолигархизации, которая оказалась бессмысленной. Об этом 26 сентября заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире «Дикий LIVE»

«Это повлияло, поскольку подавалось, как якобы противодействие олигархам. Но поверьте, если бы олигархи хотели бы кого-то убить, то… И Джона Кеннеди не спасло. Куда уж там Шефиру», — заявил Бортник.

В четверг депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Между первым и вторым чтением депутаты внесли к нему 1,3 тысячи правок. Документ был рассмотрен по ускоренной процедуре.

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал принятие депутатами Рады закона об олигархах и заявил, что это только первых шаг к тому, чтобы от них избавиться. Однако в пятницу стало известно, что принятый документ совмещает две взаимоисключающие фундаментальные правки о том, какой же орган признает лицо олигархом. Заседание, на котором принимался закон, Разумков не вел по причине болезни.

Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей). «Назовите фамилию олигарха». Олег Царев о том, что Шефир на самом деле делает для Зеленского © commons.wikimedia.org, Mykola Lazarenko / The Presidential Administration of Ukraine

При этом бизнесмены, которые попали в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Олигархам и госслужащим, согласно принятому закону, будет необходимо отчитываться о взаимных контактах.

Убийство 35-го президента США Джона Кеннеди было совершено 22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас) в полдень. Кеннеди был смертельно ранен выстрелом из винтовки, когда он вместе со своей женой Жаклин ехал в президентском кортеже по Элм-Стрит.