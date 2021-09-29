Было бы здорово, если бы Франк-Вальтер Штмайнмайер привез на Украину воспоминания о том дне, когда он обещал, стоя на центральной площади в Киеве, что Германия поддержит мирное развитие Украины и ее демократические выборы. Об этом рассказал шеф-редактор интернет-издания World Economy (Германия) Александр Сосновский в интервью изданию Украина.ру

Александр Сосновский: кто он © Sputnik Франк-Вальтер Штайнмайер, автор формулы по Донбассу, по которой Верховная Рада должна принять новый закон об особом порядке местного самоуправления на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, с супругой приедет на Украину с рабочим визитом 6 октября. До этого в свою бытность главой МИД Германии Штайнмайер накануне переворота выступал в качестве гаранта соглашения об урегулировании политического кризиса, заключенного между Виктором Януковичем и оппозицией.

Эта «формула Штайнмайера» и его заверения поставили на президенте достаточно неприятное клеймо человека, который пообещал то, что затем никто не выполнял. В современном мире, в мире европейском, это не считается большим достоинством, подчеркнул эксперт.

«Я думаю, что ничего конкретного в этой встрече не будет по одной простой причине: федеральный президент Германии — это чисто номинальная должность. Это такой свадебный генерал, который не принимает и не исполняет решения, а только подписывает назначения министров и выполняет функцию представительства Германии внутри страны и за рубежом», — уверен Сосновский.

Этот визит является демонстрацией того, что Германия не совсем выкидывает из своей обоймы Украину, но для украинцев или для украинской власти это должно послужить плохим сигналом, потому что такая демонстрация, данная не канцлером, а федеральным президентом, означает только одно: что проблемы Украины для Германии более не являются первостепенными, заключил собеседник издания.

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