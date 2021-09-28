Ряд делегатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) негативно оценили незаконное блокирование каналов «112 Украина», NEWSONE и ZIK, Перший Незалежний, а также интернет-изданий «Страна» и Шарий.net

Заявления парламентариев цитирует «Страна» 28 сентября.

«Не бывает демократии без свободы слова, без разносторонних медиа и возможности для людей слышать разные мнения. Я считаю это большой проблемой. Мы знаем об украинской ситуации», — сказал итальянский сенатор Роберто Рампе.

Вперед, к диктатуре! Зачем Зеленский через СНБО ввел санкции против СМИ и политической оппозиции © пресс-служба президента Украины Джанни Марилотти заявил, что свобода слова играет ведущую роль для демократии.

«Поэтому свобода слова — это то, что мы должны оберегать повсюду. В Италии, в Украине, в США. И мы работаем над этим ежедневно», — сказал он.

Французский сенатор Дидье Мари также подчеркнул, что свобода слова — это фундамент демократии.

«Один из фундаментальных критериев принадлежности к Европе и к демократии — это свободная журналистика. И необходимо защищать ее от власти, когда власть её ущемляет», — отметил французский политик.

Аналогично и член ПАСЕ от Чехии Иржи Валента полагет, что вопрос свободы слова очень важен для стран, которые хотят соблюдать демократические принципы.